В оккупированном Донецке в марте 2020 года был арестован Леонид Харченко, который является ключевым фигурантом дела о крушении малайзийского Боинга МН17.

Как сообщает “источник” со ссылкой на BBC, Харченко является одним из четырех обвиняемых по делу, которое в данный момент рассматривает суд в Нидерландах. Там ему уже предъявили официальные обвинения в причастности к крушению самолета, а сам суд по делу начался в начале марта.

В 2014 году, когда сбили малайзийский самолет, Харченко был командиром одного из разведподразделений ГРУ “ДНР”.

По данным агентства, Харченко задержали 11 марта возле его дома в Донецке. После этого его арестовали, но совсем по другому уголовному делу.

8 мая арест Харченко продлили еще на два месяца и в данный момент он находится в СИЗО Донецка.

Как говорят знакомые с ситуацией источники, оккупанты таким образом хотят изолировать бывшего разведчика.

“Обвинения смешные – якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму – этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17”, – говорят люди из его окружения.

Боевики считают, что заключив его под стражу они смогут исключить вариант похищения спецслужбами Украины.

“Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое случиться. Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека”, – говорят в окружении боевика.

Напомним, что Россия создала в Европе целый ряд организаций, ориентированных на продвижение ее повестки, в частности, дискредитации результатов расследования по сбитому на Донбассе Boeing MH17.