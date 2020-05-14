Уже сейчас в ОРЛО “указывают на дверь” почти 1300 работникам угольной промышленности

На данный момент в рамках так называемой “реорганизации” угольной отрасли на временно неподконтрольной территории Луганской области увольняют 1290 работников данной сферы.

Об этом заявила так называемый “министр труда и социальной политики ЛНР” Светлана Малахова, передают ресурсы, подконтрольные НВФ.

“Министерством труда и социальной политики совместно с Министерством топлива, энергетики и угольной промышленности проведен анализ высвобождаемых работников. На сегодняшний момент эта численность составляет 1290 человек”, – заявила она.

Малахова также утверждает, что для уволенных граждан якобы есть “четыре тысячи свободных рабочих вакансий”.