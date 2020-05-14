Мы не Баба Яга: у Зеленского интересно высказались о работе со “старыми” элитами

В президентской политсиле изучают предпочтения избирателей и их отношение к существующим элитам-кандидатам на местные выборы.

Об этом рассказал “источнику” глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

Он отметил, что качественных людей в регионе в принципе немного, и они сконцентрированы в каких-то двух-трех элитарных группах.

“Поэтому если в какой-то области или городе мы будем понимать, что для решения местных проблем необходимо сотрудничать с кем-то, то будем сотрудничать”, – сказал нардеп.

Также он подчеркнул, что таким мэрам как Борис Филатов и Геннадий Кернес поддержка со стороны президентской партии не нужна. По словам политика, они могут сами себя поддержать.

На вопрос журналистов о выстраивании коммуникаций с мэрами, которые против правительства, но победят, Корниенко отметил: “В 2015 году была достаточно серьезная перезагрузка мэров, и из-за того, что началась децентрализация, ландшафт мэров и местной власти и элит поменялся вообще. Они с помощью “децентрализационных” денег смогли реализовать много инфраструктурных объектов. А нас все время пытаются выкрутить так, что мы какая-то Баба Яга, которая местное самоуправление хочет нагнуть”.

Подробнее читайте в материале “источника”: Не нужно ничего делать с мэрами, они сами с собой все сделают – глава “Слуги народа” Александр Корниенко.