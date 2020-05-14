У нардепа от “Слуги народа” заметили элитный аксессуар по внушительной цене: фото

В сети обратили внимание на дорогой аксессуар народного депутата от “Слуги народа” Юлии Диденко, которая прошла в Раду под 32-м номером в списке политической силы.

Снимки сделал фотограф Ян Доброносов.

Так, на заседание 13 мая Диденко, которая является главой подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса и других начислений в фонд оплаты труда финансового комитета, взяла с собой сумку из новой коллекции YSL.

Интересно, что стоимость аксессуара – 1650 евро на официальном сайте. В Украине ее можно купить за 48 069 гривен, хотя депутаты официально получают в месяц лишь 40 тысяч гривен.

Кроме того, поразила депутат и выбором обуви. Ее красные ботинки Casadei изначально стоили 25200 гривен, но сейчас по акции их можно купить за 12600 гривен.

Напомним, что глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова не указала в своей декларации часы элитной марки, стоимость которых может составлять 10 тысяч евро.