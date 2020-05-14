Надя Дорофеева рассказала, как карантин отразился на их с мужем отношениях и ответила на слухи о беременности

Звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали героями нового выпуска проекта “Люди говорят”, в котором основатель российского издания Peopletalk Лаура Джугелия берет интервью у звезд.

Артисты рассказали, чем занимаются дома на карантине и как повлияла самоизоляция на их отношения. “Я на карантине сделала вывод, что чем дольше мы с Вовой вместе, тем лучше у нас отношения, – говорит Дорофеева. – Казалось бы, уже можно было бы поубивать друг друга, но у нас это работает наоборот”.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица также вспомнила моменты, когда они не виделись месяцами и тогда после длительных разлук Надя даже стеснялась мужа.

“Когда мы встречались – я его стеснялась. У него появлялись новые привычки, мы долго притирались друг к другу. А когда мы много времени вместе, вот как сейчас, вообще супер классно. Мы за весь карантин поссорились всего лишь один раз. Да и из-за какой-то фигни”, – поделилась артистка.

Супруги также рассказали, что на карантине начали принимать ванну, много есть, а домашние белые футболки сменили на стильные наряды.

“Дом – это иногда, как поезд в ощущении детей, рожденных в СССР. Ты туда приходишь в удобной одежде. Но со временем мы начали наряжаться, устраивая таким образом праздник себе”, – сказал Дантес.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В ходе беседы Надя также прокомментировала слухи о ее беременности, которые стали появляться после распада группы “Время и Стекло”.

“Нет, я не беременна. Могу даже показать живот… Думаю, что когда это произойдет, мы все равно будем скрывать, но это не сейчас”, – заявила Дорофеева.