Есть куча желающих: у Зеленского сделали интересное заявление о “битве” за пост мэра Киева

У “Слуги народа” есть кандидаты на должность мэра Киева, которые могут составить реальную конкуренцию действующему городскому голове Виталию Кличко.

Об этом в интервью “источнику” заявил глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

По словам Корниенко, любая кандидатура требует максимальных обсуждений и открытости и партия собирается это реализовать.

Глава партии добавил, что кандидаты есть как из команды президента, так и со стороны.

“И из команды и не из команды, много разных кандидатур. И Николай Тищенко рассматривается… Мы же не можем выкинуть всех, кто уже заявился на эту роль. Я думаю, что если будет публичный праймериз, то в нем будут все принимать участие: Николай Тищенко, Александр Ткаченко и еще есть куча желающих, даже внутри нашей партии. Или мы определимся внутри себя, или мы спросим киевлян. Но мы так, или иначе уже спрашиваем киевлян через опросы. Это тоже своего рода праймериз, мы проводим закрытые опросы, которые дают нам понимание про те или иные конфигурации относительно тех или иных мэров”, – сказал Корниенко.

Также он отметил, что его партия все же может поддержать Кличко, если этого захотят избиратели “Слуги народа” в Киеве.

“Есть ли среди них наши избиратели? Надо понять это. В социологии это называется “двумерка”: Слева – мэры, справа – партии, и смотрим, у какого кандидата из кого состоит поддержка.



Конечно, у нас нет такого противостояния с Кличко как, к примеру, с Филатовым, хотя, я думаю, что от нас все-таки будет кандидат, который в честной борьбе с Кличко попытается победить, объяснив, что мы собираемся делать с городом, и чем это будет отличаться от того, что делается сейчас”, – завершил он.

Детальнее читайте в материале “источника”: Не нужно ничего делать с мэрами, они сами с собой все сделают – глава “Слуги народа” Александр Корниенко