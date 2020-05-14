Катя Осадчая с маленьким сыном показала свой главный вид спорта

Катя Осадчая на карантине не сидит на месте: телеведущая исследует окрестности на велосипеде, катая за собой 3-летнего сына Ивана. “Мой главный вид спорта. Кручу педали с нагрузкой”, – написала она, опубликовав в Инстаграм счастливое фото на фоне озера.

Фото: instagram.com/kosadcha

Велосипед с прицепом для ребенка вызвал у поклонников Кати настоящий восторг. “Эти штуки для детей очень крутые! В Европе детей разного возраста часто выгуливают в парках и зоопарках именно в таком транспорте”, – пишут в комментариях. – “Катя, вы голландка на этом фото. Ребенок на велосипеде – это типичная картина в Нидерландах”.

Ранее телеведущая поделилась с фанатами яркими фото с пикника, который провела с мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном. “Продолжаем исследовать окрестности. Сегодня пикник в десяти минутах от дома. Но какой вид!” – написала она.

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha