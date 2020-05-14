В Беловодске отремонтировали подвесной мост через реку Деркул. ФОТО

Проведены реставрационные работы малого моста через р . Деркул, соединяющая пгт Беловодск и с. Семикозовка (Староселье).

Об этом сообщает пресс-служба Беловодского поселкового совета.

В процессе работ обновлено покрытие и подтянуты железные тросы, добавили в поссовете.

Фото: пресс-служба Беловодского поселкового совета

Фото: пресс-служба Беловодского поселкового совета

Фото: пресс-служба Беловодского поселкового совета

Для справки. Деркул – река в Украине ( в пределах Марковского, Беловодского и Станично-Луганского районов Луганской области) и России (в пределах Ростовской области). Левый приток Северского Донца (бассейн Дона). Длина 165 км, площадь водосборного бассейна 5180 км². Река на протяжении многих километров является естественной границей между Украиной и Россией.