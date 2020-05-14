В Троицком спасатели ликвидировали возгорание в гараже

13 мая в 23:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: пгт. Троицкое, ул. Высокая.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство

Прибыв на место происшествия, спасатели 33-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что на частном дворе горит гараж, с легковым автомобилем «ВАЗ – 2101» внутри и существует угроза расположенному рядом жилому дому.

Пожар на площади 28 кв. м локализован в 23:25 и ликвидирован в 23:37.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 5 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.