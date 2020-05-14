Не вернулась после отдыха с друзьями: в Харькове загадочно пропала девушка, фото

В Харькове при загадочных обстоятельствах пропала 16-летняя Анастасия Заблодская, которую никто не видел после того, как она отдыхала в компании своих друзей.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, девушка попрощалась со своими друзьями и якобы пошла домой, но к месту жительства она так и не дошла.

Как говорят в полиции, инцидент произошел в начале этой недели. 11 мая девушка сказала родным, что идет на несколько дней гулять к друзьям по улице Дарвина, 41.

13 мая девушка сказала, что пошла домой, но так и не вернулась.

В полиции также сообщили приметы пропавшей: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, голубые глаза. Девушка была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Обновление 16:00. Девушка уже нашлась, с ней все в порядке.

Напомним, что в селе Раденск Херсонской области 8-летняя девочка и ее 12-летний брат 18 апреля сбежали из дому, их искали почти два дня.