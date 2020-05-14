Зеленский сделал важное заявление об открытии непродовольственных рынков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновить работу непродовольственных рынков на тех же условиях, по которым начали свою роботу рынки, которые торгуют продуктами.

Вопрос открытия непродовольственных рынков был затронут на традиционном совещании главы государства с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

“Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На тех же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал “источник”, правительство услышало требования предпринимателей открыть рынки, но спустя некоторое время часть из них вновь закрыли из-за нарушений санитарно-гигиенических норм и противоэпидемических стандартов. При этом цены у торговцев оказались выше, чем в супермаркетах.