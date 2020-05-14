На Донбассе погиб еще один молодой боец ВСУ: появились имя и фото

На востоке Украины погиб очередной украинский военный. 14 мая стало известно о гибели майора Андрея Супригана. 13 мая на Донбассе от пули снайпера погиб старший солдат Александр Карпик.

Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, Андрей Суприган родился в 1990 году.

На Донбассе он был заместителем командира в отдельном отряде специального назначения.

По данным Садового, погибший был награжден Орденом Богдана Хмельницкого ll и lll степени.

“С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!” – написал Садовый.

Напомним, что украинские бойцы отправили на оккупированную территорию так называемой ДНР очередную партию листовок для пророссийских боевиков.