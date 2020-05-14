Наш подарок судьбы: Влад Яма с женой показали подросшего сына

Звездный хореограф Влад Яма редко показывает своего 4-летнего сына Леона. А если и публикует фото мальчика, то закрывает лицо смайликами или делает снимки со спины. Но сейчас танцор решил показать лицо первенца, хотя и в профиль.

Трепетный снимок знаменитый папа выложил в свой Instagram. На фото Леон нежно целует маму в губы, которая присела напротив него на коленях. “Как же я мечтал о сыне! Спасибо, Лилиана”, – подписал он кадр.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Такую же фотографию несколькими днями ранее опубликовала и Лилиана. Показать малыша жена танцора решила в День матери, который отмечался 10 мая.

Пост Влада вызвал бурную реакцию, не только у поклонников танцора, но и звездных коллег. “Представляю на сколько ты счастлив! Я тоже хочу сына! Это прям моя мечта! Здоровья всей семье!”, – написал хореограф Женя Кот.

Не прошла мимо публикации и супруга Ямы. “Наш подарок судьбы”, – написала она.

Фанаты танцора сделали массу комплиментов мальчику, отметив, что он растет настоящим красавчиком. “Он покорит все женские сердца!”, “Красавчик! Хоть только профиль видно, но все равно красотун!”, “Влад, какой же у вас симпатичный парень растет. Красавчик”, – пишут фолловеры хореографа.

Фото: instagram.com/vladyama_official