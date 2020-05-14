На Закарпатье коронавирус убил известного барона: без дедушки остались десятки внуков, фото

На Закарпатье в ромском поселении в селе Подвиноградово произошла трагедия: 14 мая тут от коронавируса скончался один из самых известных жителей – барон Николай Богар.

Как пишут местные СМИ, еще в конце апреля тут не было ни одного случая заражения.

Отмечается, что у Богара остались 12 детей, а также 60 внуков и 12 правнуков.

Интересно, что два года назад местные СМИ показывали сюжет о роскошной жизни барона. Тогда журналисты показали его особняк и рассказали о состоятельности председателя цыганской общины.

На 60-летие барона прибыло свыше 400 гостей, тогда же ему подарили раритетный автомобиль ГАЗ 13 “Чайка”.

Жителей села всегда интересовало, откуда у барона деньги на всю эту роскошь. В семье же просто говорили, что “заработали”.

При этом ромы признали, что из-за карантина они потеряли свои доходы, так как многие ездят за границу.

Напомним, что в среду, 13 мая в Ивано-Франковске, в городской клинической больнице, от коронавируса умер онкоуролог Игорь Закала.