СМИ: в неподконтрольном Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о катастрофе МН17

Русской службе Би-би-си стало известно, что в начале апреля во временно неподконтрольном Донецке арестовали Леонида Харченко – ключевого фигуранта по делу о катастрофе малайзийского “Боинга” МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Он – один из четырех обвиняемых по делу о катастрофе рейса МН17, которую сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

Об этом сообщает ВВС Украина

В 2014 году Харченко имел позывной “Крот” и был “командиром” одного из “разведподразделений” так называемой “ГРУ” самопровозглашенной “Донецкой народной республики”. В Нидерландах Леониду Харченко выдвинули официальные обвинения в причастности к катастрофе “Боинга”, суд начался 9 марта этого года.

А 11 марта Леонида Харченко задержали возле собственного дома в Донецке НВФ “ДНР” и арестовали, но в совершенно по другому уголовному делу. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердил источник, имевший отношение к “военному командованию” “ДНР” в 2014-2015 годах, и военный “товарищ” Харченко, который до сих пор живет в Донецке.

8 мая арест бывшего “военного разведчика” “ДНР” продлили еще на два месяца. Сейчас, по словам собеседников Русской службы Би-би-си, он содержится в СИЗО так называемого “Минюста ДНР” в Донецке на улице Кобозева, 4.

Знакомые Харченко считают, что бывшего “разведчика” хотят “изолировать”.

“Обвинение смешные – якобы участии в незаконном обыске 2014 года и незаконное хранение оружия, – рассказал собеседник Русской службы Би-би-си, знакомый с делом арестованного Харченко. – По первому пункту у пострадавших к нему претензий нет. По второму – этот пистолет ему 2019 выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в деле МН17 “.

Все это сделали, чтобы “изолировать” Леонида Харченко, считает собеседник Русской службы Би-би-си.

“Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое произойти, – говорит собеседник Русской службы Би-би-си. – Возможно, его в такой жесткий способ охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека”.

Власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявлено обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбудили уголовное дело по подозрению в причастности к крушению “Боинга” МН17.