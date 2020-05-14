Уволен глава Госрезерва Украины: кто занял его должность

Кабинет Министров Украины отправил в отставку главу Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого, обязанности руководителя временно будет исполнять его заместитель Никита Барабаш.

Соответствующее распоряжение от 13 мая за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля опубликовано на сайте правительства.

“Уволить Погорелого Ярослава Андреевича с должности председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины “О государственной службе”, – говорится в документе.

На этой должности Погорелый проработал менее полугода, он был назначен главой Госрезерва 27 ноября 2019 года.

Исполнять обязанности руководителя временно будет заместитель председателя Государственного агентства резерва Украины Никита Барабаш.

Ранее молодой чиновник занимал должность заместителя директора департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями Министерства юстиции и отвечал за плановую финансовую и хозяйственную деятельность государственных предприятий, относящихся к сфере управления Министерства юстиции. В его послужном списке также работа в Министерстве инфраструктуры Украины.

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