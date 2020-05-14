Шпагаты давались всегда: Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер удивила невероятной гибкостью

Украинская актриса, певица и телеведущая Надежда Мейхер на карантине не прекратила занятия балетом, и результаты ее тренировок превзошли ожидания поклонников. 38-летняя знаменитость опубликовала в Инстаграм видео, на котором делает впечатляющий поперечный шпагат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) 12 Май 2020 в 12:24 PDT

“Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля вернуться в классику, чтобы возобновить танцевальную форму, я даже представить не могла, с чем столкнусь. Я всегда вела активный образ жизни, занималась, правда, глубоко переодически, в спортзале, точно также плаванием , аеробикой и т. д. Принимала участие в разных танцевальных проектах… А еще была уверена, поскольку в школьные, студенческие годы занималась профессионально танцами, что спокойно смогу делать “па” возле станка. И какое же было мое удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, – рассказала Мейхер. – И пошли долгие занятия… Со временем я восстановилась. Но вот шпагаты мне давались всегда, и чтобы их научиться делать, есть маленький секрет. Очень важно научиться расслаблять не столько тело, сколько сознание. Важно изнутри, мысленно учиться расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются. Ибо все, что мы в своей жизни делаем, должно быть осознанно. Конечно, не исключая упражнения”.