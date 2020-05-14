Боится разозлить россиян: всплыли интересные детали о “секретной” операции Кремля в Сирии

Министерство обороны России привлекает оккупационные власти Крыма для передачи гуманитарной помощи в Сирию, где российские войска неоднократно обвиняли в бомбардировках мирного населения.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные изданием “Флот 2017”.

Отмечается, что МО РФ не имеет права организовывать и проводить гуманитарные акции и благотворительные мероприятия, поскольку является государственной структурой. Поэтому оборонное ведомство России привлекает как стороннюю структуру “администрацию” оккупированного Крыма.

“Примечательно, что, по просьбе представителей МО РФ, во избежание международного резонанса и осуждения данное мероприятие не будет освещаться российскими федеральными СМИ. По крайней мере – пока”, – говорится в материале.

Также авторы материала напоминают, что ранее “гуманитарную помощь” из Крыма хотели доставить в Италию. Такие действия Россия предпринимает для того, чтобы “размыть” факт оккупации полуострова.

Отмечается, что Минобороны РФ не хочет явно проявлять себя в связи с “гуманитарной акцией” в том числе и из-за негативной реакции части российского общества на аналогичные действия в Италии, Венесуэле и Сербии.

Как ранее сообщал “источник”, войска России и ее союзника, режима Башара Асада, обвинили в целенаправленных бомбардировках больниц и школ в Сирии.