За два дня от вражеской пули на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих

В течение двух дней на Донбассе от пули врага погибли двое украинских защитников. Боевики 13 мая смертельно ранили 24-летнего бойца из Винницкой области Александра Карпика. А 14 мая погиб выпускник львовского военного лицея – 30-летний майор Андрей Суприган.

Об этом сообщает 24 канал.

Потеря на Донбассе 14 мая

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потеря, сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый.

Погиб военный – заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения,

– написал Садовый.

Что известно об Андрее Супригане

Военный служил в восемьдесят первой десантно-штурмовой бригаде.

Был рыцарем Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени.

С начала агрессии РФ участвовал в боевых действиях.

Является выпускником лицея имени Героев Крут и Академии сухопутных войск во Львове.



Потеря на Донбассе 13 мая

От пули снайпера погиб боец из Винницкой области, сообщили в местной ОГА.

“Винницкая область понесла очередную потерю: в зоне ООС погиб боец Александр Карпика 1996 года рождения”,

– говорится в сообщении.

Старший солдат погиб при исполнении служебных обязанностей . Военный получил огнестрельное пулевое сквозное ранение от пули снайпера. Бойцу провели операцию, однако спасти его, к сожалению, не удалось.

По словам нардепки Ларисы Билозир , Карпик погиб в результате враждебных обстрелов под Катериновкой (Золотовский городской совет).

Что известно об Александре Карпике

Служил в тридцатой бригаде Новоград-Волынского полка, в армии – четыре года.

Боец жил в селе Буды Тростянецкого района.

Женат не был.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 году пророссийские боевики сотни раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 50 военных.

