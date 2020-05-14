“Слили страну аферистам”: Рабинович высказался о принятии “антиколомойского” закона

Приняв во втором чтении и в целом законопроекта об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д), известного как “антиколомойский закон”, Верховная Рада Украины фактически узаконила коррупцию на высшем уровне.

Так прокомментировал результаты голосования парламента народный депутат, сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович.

“Хочу обратить внимание: никакого отношения к Коломойскому принятый закон не имеет. Если бы власть хотела, она бы в законе прописала: “ПриватБанк” возвращать владельцам нельзя…”. В законе есть все, что угодно, но этого нет, и самому Коломойскому от этого закона ни холодно, ни жарко! А вот всем остальным, например, экс-главе НБУ… Хочу “поздравить” Гонтареву – после принятия так называемого закона Украину можно разворовывать беспрепятственно”, – заметил политик.

Сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За життя” разъяснил принятый на внеочередном заседании парламента закон.

“Состоит он из трех вещей. Во-первых, впервые в истории создается орган, который не подотчетен государству. Такого нет ни в одной стране мира! НБУ отныне не подотчетен ни власти, ни народу Украины – он подотчетен заграничным хозяевам… Второе. В связи с принятием этого закона, мы не сможем привлечь к ответственности тех, кто разворовывает страну, кто разворовал банки! Даже если и будет доказано и вынесено решение, что в НБУ сидят воры – с этим никто ничего сделать не сможет. В-третьих. Принятый закон наглым образом нарушает Конституцию! Власть, идя к какой-то победе непонятно над чем, попрала все – моральные ценности, законы, интересы людей – абсолютно все!”, – возмутился депутат.

“Стало окончательно понятно: над нашей страной поставлен новый орган, который будет нами управлять – назначают его, как и им руководят, фактически из-за границы. Хочу поздравить международных аферистов – они действительно сегодня выиграли. Мы – украинская власть – в очередной раз слили страну… Теперь у всех все хорошо. У всех, кроме народа Украины!”, – заявил политик.