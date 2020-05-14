Как разные области Украины выходят из карантина: появилась детальная инфографика

В Украине с 11 мая начали постепенное ослабление ограничительных мер, однако не все регионы идут “нога в ногу” в данном вопросе. Некоторые области страны приняли решение повременить со смягчением карантина.

Так, адаптивный карантин был продолжен в Черновицкой и Ровенской областях, которые являются в числе лидеров по количеству зараженных.

Также особенные меры карантина сохранили свое действие и во Львовской области, где недавно резко начало расти число зараженных.

В остальных областях ситуация остается более-менее стабильной и власти готовятся к новому этапу отмены ограничительных мер.

Детальная ситуация по карантину в регионах выглядит так:

Напомним, что с 22 мая в Украине начнется новый этап ослабления ограничений карантина: планируется в том числе запуск общественного транспорта и открытие детских садов.