За его жизнь “бились” до последнего: на Прикарпатье от коронавируса умер врач, фото

В среду, 13 мая в Ивано-Франковске, в городской клинической больнице, от коронавируса умер онкоуролог Игорь Закала.

Об этом сообщает Управление здравоохранения Ивано-Франковского городского совета.

“Управление здравоохранения городского совета скорбит вместе с семьей, друзьями из-за тяжелой утраты – неумолимая болезнь унесла жизнь Закалы Игоря Степановича… Был всегда толерантный, спокойный, взвешенный, сдержанный… Вечная память”, – говорится в сообщении.

Мужчина имел лабораторно подтвержденную коронавирусную инфекцию, на прошлой неделе его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Игорь Закала был заведующим диспансерным отделением, высшая квалификационная категория по специальности онкохирургия.

Как сообщал “источник”, ранее ученые заявили, что пациенты после заражения коронавирусом COVID-19 могут носить патоген в легких и стать разносчиком заболевания, даже если вирус был вылечен.

Напомним, врач из Киева Екатерина Марушко, работающая анестезиологом в Киевской городской клинической больнице №4, рассказала о борьбе с коронавирусом.