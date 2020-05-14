Оборвала жизнь пуля снайпера: на Донбассе погиб 24-летний боец ВСУ, фото

В среду, 13 мая, в зоне поведения Операции Объединенных сил на территории Луганской области погиб от пули снайпера старший солдат Александр Карпик. Боец был родом из Винничины, ему исполнилось всего 24 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.

Как сказано в сообщении, военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь бойца.

Позже на своей Facebook-странице народный депутат Лариса Билозир уточнила, что это произошло возле села Катериновки, где в результате обстрела еще двое украинских бойцов были ранены. Александр Карпик служил в 30-й бригаде Новоград-Волынского полка. В армии прослужил четыре года, был холост.

Дата и время захоронения погибшего военнослужащего уточняются.

Как ранее сообщал “источник”, украинские бойцы отправили на оккупированную территорию так называемой ДНР очередную партию листовок для пророссийских боевиков.