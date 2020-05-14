Скандального застройщика в Украине возьмут под домашний арест: громкие детали дела

Бывший народный депутат Украины Максим Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 млн грн, будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Такое решение принял суд 14 мая.

Адвокаты подозреваемого во время заседания заявили, что они довольны решением суда. В свою очередь прокурор требовал содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.

При этом сам Микитась от комментариев отказался.

Напомним, что 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 млн грн. Спустя несколько дней его отпустили под залог в 5,5 миллиона гривен. Также на него надели электронный браслет.

22 октября прошлого года Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 миллионов гривен, который был внесен.

Как ранее сообщал “источник”, утром 20 января скандального киевского застройщика не выпустили из страны, когда он пытался самолетом покинуть территорию Украины.