Может обернуться катастрофой: Украина в условиях засухи и пандемии продолжит вывоз зерна за границу

В Украине возник серьезный водный дефицит в бассейнах некоторых рек, что чревато для нашей страны засухой, которая может создать проблемы не только в обеспечении водой населения, но и в обеспечении водой определенных отраслей. Несмотря на это, в правительстве Украины заявили о необходимости срочно продать заграницу запасы зерна.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас в стране есть шестимесячный запас зерна и Украина должна его продать как можно скорее, так как при другом раскладе его придется выбросить на свалку.

Глава правительства не сомневается, что запасов хватит до следующего урожая.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек. По его словам, страна может столкнуться с засухой.

Таким образом, пока в СНБО говорят о реальной угрозе, в правительстве Украины думают над тем, как продавать жизненноважный ресурс.

Детальнее о ситуации с зерном в Украине читайте в материале “источника”: Непогода губит урожай: хватит ли украинцам хлеба.