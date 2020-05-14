Политолог прокомментировал блиц-визит Козака в Берлин: “Главный страх по сдаче Донбасса не оправдался, но…”

Переговоры в Германии прошли без участия Украины. После завершения мероприятия Дмитрий Козак заявил о достижении некоего соглашения, не уточнив деталей, сообщает Диалог.UA.

Политолог и блогер Карл Волох пишет, что, несмотря на неприятный осадок от визита в Берлин Козака, где обсуждали будущее Украины без участия Киева, “мои главные страхи по поводу сдачи национальных интересов в Донбассе пока не оправдываются”.

По оценке эксперта, в Москве растет количество критических публикаций и высказываний относительно “неконструктивности” украинской делегации и “неготовности выполнять предварительные договоренности”. Особенно глава МИД РФ Сергей Лавров и другие комментаторы высказываются о заместителе руководителя делегации Алексее Резникове. В России ему припомнили “оранжевое” прошлое и роль в лишении “заслуженной победы на выборах Виктора Януковича” в 2004 году.

“Это означает, что разочарование украинской позицией там растет, но надежды на “конструктивного” Ермака еще не похоронили. Хотя, как по мне, вполне очевидно: как “хороший” (для московитов) Ермак, так и “плохой” Резников просто отражение определенного ментального тренда Зеленского, который с опозданием в год начинает доходить к выводу (для нас очевидному), что мир с Россией на этом этапе без капитуляции невозможен”, – отметил Волох.

По его словам, общество не позволит официальному Киеву “капитулировать”.