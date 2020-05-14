Болеют медики и дети: статистика по коронавирусу в Киеве на 14 мая

За сутки, 13 мая, в Киеве зафиксировали еще 52 случая заражения коронавирусом, в числе больных – 6 медиков.

Об этом во время брифинга 14 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам градоначальника, за сутки в столице умерли 2 человека, всего в Киеве зафиксировано 42 летальных исхода.

По стоянию на 14 мая в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки выздоровели 20 человек, всего вирус преодолели 189 жителей столицы.

Среди новых госпитализированных 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года, 15 мужчин от 23 до 80 лет, 4 девочки в возрасте от 2 до 16 лет и 2 мальчика в возрасте 12 и 16 лет.

В больницы госпитализировали 6 пациентов, остальные остались на самоизоляции, под контролем врачей.

Статистика по районам Киева:

Напомним, что по состоянию на четверг, 14 мая, в Украине зарегистрировали 422 новых случая заболевания коронавирусом.