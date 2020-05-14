В МОЗ рассказали, что могут разрешить после 22 мая

В рамках второго этапа выхода из карантина в Украине с 22 мая могут заработать детские сады, возобновятся спортивные соревнования и откроют гостиницы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг, 14 мая, передает Слово и дело

«Если говорить о смягчении, я понимаю, что всех именно это интересует, какие именно смягчения мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации, на этом я хочу подчеркнуть. Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей, это открытие гостиниц, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов. Это внешнее независимое оценивание, то есть, мы даем разрешение. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведения», – сказал министр.

При этом, по его словам, по-прежнему придется соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и применять антисептики.

«Также под каждые эти события, или это спортивные соревнования, или общественный транспорт – у нас будет разработан очень четкий критерий, как пользоваться транспортом, или как возможно проводить эти соревнования. И мы будем требовать именно соблюдения этих правил», – добавил министр.