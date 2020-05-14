Лебедь, рак и щука: когда откроют метро в Киеве и почему называют разные даты

Вопрос открытия метро в Киеве в условиях ослабления карантина стал настоящим камнем преткновения среди чиновников – они одновременно называют разные даты и условия его открытия.

Логистический ад: почему выход из карантина обернулся большими проблемами

“источник” разбирался, когда же могут открыть метро в Киеве и что стоит за спорами вокруг даты.

“Вызов” Кличко

Первым бросил “вызов” Кабмину насчет открытия метро мэр Киева Виталий Кличко, призвав в среду, 13 мая, восстановить работу метрополитена с 25 мая. По его словам, это позволит перераспределить поток пассажиров.

Стоит отметить, что в первые дни после ослабления карантина столицу парализовали пробки, а цены на такси взлетели. Кроме того, с проблемами столкнулся бизнес, ведь и работники, и покупатели, и клиенты не могут добраться до нужного места из-за того, что в общественный транспорт пускают только по пропускам, а метро не работает.

“Относительно идеи спецпропусков для проезда в метрополитене – она абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта в столице”, – подчеркнул Кличко.

Он обратился к киевлянам с просьбой пользоваться метрополитеном в случае крайней необходимости и с соблюдением санитарных норм и правил социальной дистанции – не забывать о масках, перчатках и ездить только на работу или в экстренных делах.

Ответ Криклия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий утром в четверг, 14 мая, заявил, что не поддерживает идею Кличко об открытии метрополитена с 25 мая.

“Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка, если открывается – то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно трудно”, – сказал он.

По словам Криклия, спешить с открытием метро нельзя, возобновление работы общественного транспорта должно быть этапным и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Версия Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утром 14 мая заявил, что метро в Киеве, Харькове и Днепре могут запустить не одновременно, а в разное время. По его словам, ориентировочное время открытия метрополитена – начало июня.

Ляшко подчеркнул, что вопрос о запуске метро будет рассматриваться с учетом ситуации с распространением коронавируса и вопросы работы общественного транспорта решаются в сотрудничестве с Министерствами инфраструктуры и экономики.

“Удар” от Степанова

Не менее удивил своим заявлением о сроках открытия метро в Киеве на ежедневном брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, метро в Киеве может возобновить работу с 22 мая, но это произойдет только в том случае, если столица будет соответствовать противоэпидемиологическим критериям.

“Нами будут предоставлены очень конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, по которым может открываться, в том числе, городской транспорт и метро”, – отметил он.

Степанов также рассказал, что данные критерии были разработаны эпидемиологами и вирусологами, которые понимают, как именно нужно выходить из карантина. Он подчеркнул, что если же Киев выполнит все условия, то он “не видит проблемы в открытии метро”.

Что стоит за этими заявлениями

14 мая в Украине впервые количество выздоровевших превысило число новых заболеваний. За минувшие сутки в стране зафиксировано 422 новых случая, тогда как выздоровели 427 человек. Всего за время пандемии в стране заболели 16 847 человек, 456 умерло, выздоровели 4143.

Накануне в Минздраве заявили, что ранее представленный правительством план выхода из карантина, состоящий из пяти этапов, будет пересмотрен. Очевидно, что министерства не согласовали окончательно даты и условия запуска общественного транспорта и метро в разных городах, но сошлись на том, что карантин будет адаптивным. Точку в вопросе открытия метро, скорее всего, поставит Кабмин на ближайших заседаниях.

Реакция украинцев

Мнения жителей столицы насчет открытия метро разделились: многие призывают возобновить его работу как можно быстрей, другие более осторожны и говорят, что еще нужно время, ведь риск второй волны коронавируса никуда не исчез. Кроме того, вопросом остается открытие детских садиков, ведь многие родители не смогут выйти на работу, даже если метро и общественный транспорт полноценно заработают, ведь не с кем будет оставить детей.