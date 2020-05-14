Работаешь, как дурная лошадь: украинец откровенно рассказал о заработках в Польше

Заробитчанин Артем, который работал в Польше и с началом карантина вернулся в Украину, рассказал о реалиях работы за границей.

Об этом он рассказал “источнику”.

До того, как поехать в Польшу, Артем был участником Евромайдана, а потом добровольцем ушел в АТО – служил в рядах ВСУ в 8-й отдельной автосанитарной роте в 2014-2015 годах.

“Начали под Иловайском – с первых дней попали на настоящую войну. Затем прикомандировали к морской пехоте в сектор “М” под Мариуполем возле Толаковки. После этого вместе с 93-й механизированной бригадой были под Донецким аэропортом – Пески, Опытное, Тоненькое. Затем были под Авдеевкой, после чего вернулись в морскую пехоту и катались вдоль моря”, – вспоминает ветеран.

В 2016-м вступил в ряды патрульной полиции в Кременчуге, где проработал 2,5 года. Затем работал охранником, но такая работа ему не понравилась. Поэтому решил с еще двумя бывшими участниками АТО поехать работать в Польшу. Работу нашли на заводе LG Chem по производству электродвигателей к электромобилям под городом Вроцлав. Артем поехал на работу на полгода по рабочей визе. Поскольку ее срок истекал 4 апреля, вернулся в Украину вместе с началом введения карантина.

“Виза закончились, и мы спокойно уехали. Правда, на последнем поезде. Есть сайт “Друг” от МИДа (Добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу, – “источник”), на котором можно было зарегистрироваться, если хочешь уехать. Но, чтобы организовать поезд из Перемышля в Киев, государство “сбило” 800 гривен с каждого пассажира. Но об этом наши государственные органы молчат. Я считаю, что это маразм. Был прикол с Новыми Санжарами – тех из Китая бесплатно вывезли, а все остальные – что, не люди?” – возмущается Артем.

Пока Артем планирует оставаться в Украине и уже подыскал себе работу – какую, пока не говорит, ведь еще не устроился.

“Я Родину люблю. Поживем – увидим, после окончания карантина буду что-то решать. Но Польша мне не нравится. Там, кроме зарплаты, ничего хорошего нет. Зарплаты там действительно от наших больше в разы – получал около 900 евро. Но работаешь, как дурная лошадь. К тому же далеко от дома, от семьи. Да и вам любой может сказать, что мы там никто”, – рассказывает ветеран.

Полный текст материала читайте здесь – Пусть власти идут подальше с такими зарплатами: почему заробитчане выбирают чужбину.