Коронавирус продолжает бушевать в Киеве: онлайн трансляция брифинга Кличко 14 мая

В четверг, 14 мая, мэр Киева Виталий Кличко выступит на очередном ежедневном брифинге по ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Киеве.

Онлайн видеотрансляцию брифинга можно будет посмотреть на “источнике”

По данным Минздрава, по состоянию на утро 14 мая в Киеве было подтверждено 2012 случаев коронавируса. Днем ранее было зарегистрировано 1960 случаев, т.е. за последние сутки было обнаружено 52 случая новых заражений.

Трансляция начнется в 12:00.

В целом в Украине по состоянию на четверг, 14 мая, зарегистрировали 422 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом общее число достигло 16 847 случаев коронавирусной инфекции. Из них 456 человек умерло, а выздоровело – 4143 человека.

Как ранее сообщал “источник”, метро в Киеве может возобновить работу с 22 мая, но это произойдет только в том случае, если в столице будут соблюдены эпидемиологические критерии.