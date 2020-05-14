Это было невероятное событие: Джамала вспомнила свою победу на Евровидении

14 мая – один из самых важных дней в творческой жизни Джамалы. Ровно четыре года назад певица одержала победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2016.

По случаю памятной даты артистка написала в Instagram пост и сопроводила его архивным снимком с победным кубком в руках.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Сегодня мы победили! – вспоминает Джа. – Меня переполняет счастье, когда вспоминаю тот вечер! Да, вы знаете, что с первого же дня после победы я повторяла, что нельзя жить только воспоминаниями, нужно двигаться вперед и ставить новые цели. Но это было действительно невероятное событие, которое произошло со всеми нами и страной”.

“Евровидение стало крутым толчком для меня. Могла ли я подумать, что на своих страницах меня будет поддерживать автор “Гарри Поттера” Джоан Ролинг, поздравлять с победой Джастин Тимберлейк, вспомнит во время своего концерта о моей “1944” Адель, что я лично услышу от Ширли Бэсси слова восхищения?! А утром после безумной ночи финала вы будете встречать меня в аэропорту. Конечно, я и не думала об этом.

Я просто пела о том, что люблю, для тех, без кого не могу жить”, – добавила певица.

Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В Eurovision Home Concerts приняла участие и Джамала.

18 марта организаторы Евровидения приняли окончательное решение отменить проведение песенного конкурса в этом году из-за эпидемии коронавируса. Конкурс Евровидение-2021 пройдет следующей весной в Роттердаме (Нидерланды). Что правда, его участникам придется подготовить новые песни.

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