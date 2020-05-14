ГБР заинтересовалось схемами скандального министра Криклия: открыто уголовное дело

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий попал в поле зрения Государственного бюро расследований. ГБР начал досудебное расследование схем министра в истории с сертификацией газобаллонного оборудования. Против Криклия открыто уголовное дело по ст.364 КК (Злоупотребление властью или служебным положением).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Александр Дубинский.

По его словам, дело открыто по заявлению нардепа Александра Куницкого и касается схем министра “по обилечиванию владельцев автотранспорта на газу”.

“Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен. Криклий – ещё более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль. И мы это докажем”, – написал Дубинский.

Сведения по факту совершения уголовного преступления были внесены в Единый реестр досудебных расследований 30 апреля этого года. Досудебное расследование началось.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий стал фигурантом множества других коррупционных скандалов. Криклия называют создателем транспортного картеля, в который также входит глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель. Как сообщают СМИ, “два “дона” транспортного картеля в прочной связке успешно разворовывают транспортную отрасль, расставив на должности нужных людей, которые послушно выполняют роль винтиков коррупционного механизма”.

Силами транспортного картеля, а также “велюровых” депутатов Николая Тищенко и Игоря Негулевского пропихивается один из самых опасных для Украины законопроектов – “О внутреннем водном транспорте”.