Снова “устал”: в Киеве произошло серьезное ЧП на стеклянном мосту, фото

В Киеве возникли новые проблемы со стеклянном велосипедно-пешеходном мостом, который ведет с Владимирской горки к Арке дружбы народов.

Об этом сообщает “Киев Оперативный” в Facebook.

На пешеходном мосту снова треснуло стекло. На фото видно, что одну из стеклянных конструкций оградили красной лентой и настоятельно просят не заходить за ограждение.

На стекле образовались очередные трещины.

Отметим, что мост открыли в конце мая 2019 года и в первый же день на нем образовались трещины и его экстренно пришлось чинить и менять стекло.

Киевляне активно комментируют сообщение, кто-то шутит, а кто-то ищет пути решения.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве произошел обвал на очередном мосту. К счастью, во время инцидента никто из пешеходов и других участников движения не пострадал.

Напомним, 24 июня прошлого года с Южного путепровода в столице обвалилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль.