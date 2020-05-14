Мэри-Кейт Олсен требует срочного развода с братом экс-президента Франции – тот выгоняет ее из дома

Мэри-Кейт Олсен разводится с французским банкиром Оливье Саркози, сводным братом экс-президента Франции Николя Саркози. Согласно судебным документам, муж жестоко выгнал 33-летнюю актрису из дома в Нью-Йорке в разгар пандемии.

Издание Page Six сообщает, что заявление на развод Олсен подала 17 апреля, когда “стало ясно, что брак закончился, а отношения разорваны безвозвратно”. В связи с эпидемией коронавируса нью-йоркские суды тогда не принимали документы, и звезде 90-х пришлось подать ходатайство о срочном разводе.

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“Мой муж расторг договор аренды на нашу квартиру в Нью-Йорке без моего согласия, – заявила Мэри-Кейт. – Он ожидает, что я уеду из дома в понедельник, 18 мая. Я в ужасе от того, что мой муж пытается лишить меня дома, в котором мы жили, и если он добьется успеха, я рискую потерять свою личную собственность”.

По словам Олсен, она не может искать другую квартиру из-за пандемии. Также она беспокоится, что Саркози будет распоряжаться ее вещами и семейным имуществом. Она требует соблюдения их брачного договора и хочет, чтобы Саркози обеспечил ей медицинскую и стоматологическую страховку.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози были женаты 5 лет, а встречаться начали в 2012 году. СМИ сообщают, что отношения пары ухудшились еще до эпидемии COVID-19, и они находились на грани развода уже полгода.