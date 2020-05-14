Устроили шоу на костях: сеть взорвалась гневом из-за лжи Минздрава по борьбе с коронавирусом

В социальных сетях активно обсуждают публикацию экс-руководителя директората стратегического планирования и европейской интеграции Минздрава Ирины Литовченко, которая обвинила новое руководство ведомства во лжи.

На своей странице в Facebook она написала, что действующий министр здравоохранения Максим Степанов “успел завраться по самые уши”.

В частности, она обратила внимание на то, что Украина до сих пор не получила защитные костюмы для медиков, которые якобы были закуплены месяц назад.

“За это время в Украине успели прилететь костюмы, которые купил “Нафтогаз”, “Сильпо”, “Эпицентр”, Crown Agents, волонтеры, но не купленное за наши с вами налоги китайское добро”, – пишет она.

Также Литовченко обратила внимание на скандал с тестами на коронавирус украинского производителя.

“Тесты оказались не очень тестами. И начатые клинические испытания лекарств “от корронавируса” не слишком начатыми. И выплаченные 300% премии медикам не очень выплаченными и не совсем в размере 300%.

За последние 4 месяца в должности министра уже побывали “свой человек”, “выдающийся кардиохирург” и “крепкий хозяйственник”. Интересно, кто там следующий на скамейке запасных, и какую новую ложь мы услышим этот раз”, – добавила она.

В сети активно комментируют слова эксперта и поддерживают ее.

Ранее “источник” сообщал, что в Министерстве здравоохранения Украины определили “контрольные” даты, на которые запланировано постепенное снятие ограничений карантина.