Следующий соперник Ломаченко сделал громкое заявление по бою с украинцем: видео

Следующий бой украинского чемпиона Василия Ломаченко, который должен был пройти в США, не состоится.

Такое заявление сделал соперник украинского боксера, чемпион IBF в легком весе американец Теофимо Лопес.

Во время прямого эфира в Instagram он сказал, что его поединок против обладателя трех остальных чемпионских поясов в легком весе официально отменили.

Причиной стал тот факт, что у Ломаченко не выйдет прилететь в США, которые охватил коронавирус.

“Поединка против Василия Ломаченко не будет. Он в Украине и не может прилететь в США из-за запрета на перелеты. Он не может прилететь в США. Мы пытались устроить бой с Девином Хэйни, но они не захотели. К сожалению, большинство парней из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США. Черт”, – заявил Лопес.

Напомним, что Теофимо Лопес заявил, что он может отказаться от боя с украинцем Василием Ломаченко, если на поединке не смогут присутствовать зрители.