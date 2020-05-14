Жителя Новоайдара задержали во время сбыта метадона

В Луганской области правоохранители в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержали во время сбыта наркотического средства методона 37-летнего жителя пгт. Новоайдар.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейскими изъяты предметы и вещества, доказывающие его причастность к сбыту наркотиков.

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

Подозреваемый задержан на основании ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры следственные действия в уголовном производстве, открытом по статье 307 УК Украины, продолжаются.