Для Новопскова разрабатывают генеральный план

В 2019 году Новопсковский поселковый совет начал подготовку к обновлению градостроительной документации, ведь полвека прошло с тех пор, когда был изготовлен действующий генплан. Депутаты выделили средства, специалисты изготовили историко-архитектурный план.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ

“В 2020 году провели тендер. Победитель торгов – ООО «Архитектурно-пространственное планирование» из г.Киева. Между поселковым советом и подрядчиком заключен договор. В настоящее время выполняются работы первого этапа, а именно: специалистами поселкового совета проводится сбор исходных данных в учреждениях и организациях Новопскова, района и области, уточняются технико-экономические показатели по 32-х параметрам”, – сказано в сообщении.

Кроме этого разработана «Схема расположения населенного пункта в системе расселения» (на фото).

Актуализация генплана позволит жителям Новопскова оперативно оформлять градостроительную и землеустроительную документацию