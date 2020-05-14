Украинский комик Дядя Жора выписался из больницы после инсульта

Украинский комик и телеведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) вернулся домой после перенесенного инсульта. Об этом 44-летний шоумен сообщил на личной странице в Instagram.
Юморист опубликовал короткое видео, на котором видно, как он покидает стены больничного учреждения. “Все! Отмотал свой положенный срок на больничной койке! Теперь свобода!”, – подписал ролик Вадим.
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Поклонники призвали Дядю Жору беречь свое здоровье и больше так не пугать. “Будьте здоровы и больше не пугайте так нас”, “Берегите себя и семью”, “Здоровья вам огромного”, “Ура, не болейте больше”, – пишут комментаторы.
Напомним, что в начале мая Дядя Жора почувствовал недомогание: стало двоиться в глазах и началась сильная головная боль. Он обратился в больницу, где ему диагностировали инсульт. Диагноз стал полной неожиданностью, как для самого Мичковского, так и для его родных.
Вадим провел провел в стационаре больше недели, а 13 мая супруга шоумена забрала его домой.
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