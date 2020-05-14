За сутки в Украине обнаружено 422 новых случая COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1172 детей и 3278 медиков.

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 422 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 654 случая;

Волынская область – 535 случаев;

Днепропетровская область – 781 случай;

Донецкая область – 117 случаев;

Житомирская область – 533 случая;

Закарпатская область – 791 случай;

Запорожская область – 347 случаев;

Ивано-Франковская область – 1166 случаев;

Кировоградская область – 432 случая;

г. Киев – 2012 случаев;

Киевская область – 1067 случаев;

Львовская область – 904 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 693 случая;

Полтавская область – 257 случаев;

Ровенская область – 1062 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1033 случая;

Харьковская область – 713 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 209 случаев;

Черновицкая область – 2516 случаев;

Черкасская область – 348 случаев;

Черниговская область – 84 случая.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.