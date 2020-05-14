За сутки в Украине обнаружено 422 новых случая COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1172 детей и 3278 медиков.
Об этом сообщает МОЗ Украины
За сутки зафиксировано 422 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 654 случая;
- Волынская область – 535 случаев;
- Днепропетровская область – 781 случай;
- Донецкая область – 117 случаев;
- Житомирская область – 533 случая;
- Закарпатская область – 791 случай;
- Запорожская область – 347 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1166 случаев;
- Кировоградская область – 432 случая;
- г. Киев – 2012 случаев;
- Киевская область – 1067 случаев;
- Львовская область – 904 случая;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 228 случаев;
- Одесская область – 693 случая;
- Полтавская область – 257 случаев;
- Ровенская область – 1062 случая;
- Сумская область – 158 случаев;
- Тернопольская область – 1033 случая;
- Харьковская область – 713 случаев;
- Херсонская область – 165 случаев;
- Хмельницкая область – 209 случаев;
- Черновицкая область – 2516 случаев;
- Черкасская область – 348 случаев;
- Черниговская область – 84 случая.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.