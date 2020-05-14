Украина приближается к новому рубежу: статистика по коронавирусу на 14 мая

По состоянию на четверг, 14 мая, в Украине зарегистрировали 422 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отметим, что за сутки, 13 мая, обнаружили зараженных больше, чем днем ранее, тогда 402 человека заболели, поэтому говорить о снижении заболеваемости пока рано.

Всего за время пандемии в стране обнаружили 16 847 случаев коронавирусной инфекции. Еще 456 человек умерло, а за сутки 17 человек убил коронавирус. Но за все время также выздоровели 4143 человека, из них 427 за последние сутки.

Как сообщал “источник”, ранее ученые заявили, что пациенты после заражения коронавирусом COVID-19 могут носить патоген в легких и стать разносчиком заболевания, даже если вирус был вылечен.

Напомним, врач из Киева Екатерина Марушко, работающая анестезиологом в Киевской городской клинической больнице №4, рассказала о борьбе с коронавирусом.