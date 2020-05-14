Карантинный “ад” продолжается: Киев остановился в пробках 14 мая, карта

В четверг, 14 мая, в Киеве из-за ухудшения карантинных мероприятий и большого скопления транспорта на дорогах столицы образовались довольно крупные пробки на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Наиболее сложная ситуация на дорогах ведущих с левого берега на правый. В частности – на всех мостах через Днепр. Тянучки образовались еще на подъездах к мостам – на проспектах Броварском, Бажана, Соборности, Шухевича, Дарницком шоссе.

На правобережной части города сейчас сложно проехать на отдельных участках проспектах Победы и Глушкова, бульвара Шевченко, Набережном шоссе, улицах Набержно-Крещатицкой, Мечникова, Бассейной и других. При этом пробки отсутствуют на улицах Подола.

Подробнее о ситуации с пробками читайте в материале “источника”: Логистический ад: почему выход из карантина обернулся большими проблемами.