Когда в Украине запустят транспорт и возобновят полеты за границу: названы сроки

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будет происходить одновременно.

Об он заявил в эфире “Украинского радио”.

“Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные”, – заявил он.

Он обратил внимание на то, что открытие транспортного сообщения между областями будет происходить лишь в том случае, если ситуация с распространением коронавируса в областях будет взята под контроль.

“Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения”, – сказал Ляшко.

Ляшко также подчеркнул, что вопрос открытия международного авиасообщения со странами Европы будет решаться тогда, когда европейские страны откроют свои границы.

Напомним, что возобновление работы транспорта в рамках карантина из-за коронавируса в Украине и после его окончания будет происходить в несколько этапов. “источник” собрал все подробности.