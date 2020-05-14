Десятки детей “застряли” в отеле: в Украине разгорелся громкий скандал вокруг суррогатного материнства, видео

В Украине разгорелся скандал из сурогатным материнством, из-за карантина в стране застряли десятки детей, рожденных для иностранцев.

Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Украина снова попала в эпицентр скандалов по поводу защиты прав детей, рожденных методом суррогатного материнства. В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей”, – написала обмудсмен.

По словам Денисовой, это служит подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства является массовой и системной, а технологии рекламируются как “товар высокого качества”.

“Это свидетельствует о том, что государством не применяет все надлежащие меры по защите прав детей и достойному отношению к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать”, – добавила омбудсмен.

Из-за возникшей ситуации, Денисова обратилась в полицию, Минздрав и Минсоцполитики, потребовав отреагировать на ситуацию.

Позднее стало известно, что в отель с проверкой наведались правоохранители и правозащитники.

Позже стало известно, что всего там находится 51 ребенок, при этом несколько десятков – в одной комнате. Выяснилось, что 16 из них – вместе с родителями-иностранцами, за остальными присматривают няни.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине разоблачили группу, которая наладила продажу младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами.