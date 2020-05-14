Может повторить судьбу ВИЧ: ученые сделали пугающее заявление о коронавирусе

Ученые считают, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, став эндемическим, как и ВИЧ, что представляет особую угрозу.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

“Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом и никогда не исчезнуть. Важно, чтобы мы были реалистами. И я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Нет никаких обещаний и дат. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему. Или нет”, – сказал эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.

По его словам, мировое сообщество должно прилагать совместные усилия, чтобы остановить болезнь и не допустить ее дальнейшего распространения. Райан напомнил, что человечество изобрело вакцину от кори, однако эта болезнь все равно не исчезла и является опасной.

Как сообщал “источник”, китайские ученые заявили, что коронавирус убивает многих зараженных по причине того, что иммунная система человека чрезмерно реагирует на возбудитель.