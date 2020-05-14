Стянули танки и “Гвоздики”: появились фото полигона боевиков на оккупированном Донбассе

В сети показали фото полигона под шахтерским городом Миусинск, где боевики хранят военную технику.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Радио Донбас.Реалии.

Миусинск находится в южной части Луганской области, откуда к линии разграничения около 60 километров, а полигон расположен в 4 километрах к юго-востоку от города.

Благодаря видео учений, которые публикуют боевики ЛНР и привязке его к характерным признакам местности, можно установить, какая именно техника хранится и используется именно на этом полигоне.

С помощью спутниковых снимков можно увидеть и место хранения техники, можно хорошо различить танки, бронированные машины, РСЗО и буксируемого орудия (судя по размерам, 152-мм гаубица “Мста-Б”).

Судя по видео, на полигоне у Миусинска держат:

САУ 2С1 “Гвоздика”

Танки Т-64

БМП-1

БМП-2

МТЛБ с расчетами ПЗРК

САУ “Гвоздика” калибром 122 мм имеет дальность огня до 15 км. Гаубица “Мста-Б” калибром 152 мм бьет на 29 км.

Также здесь оборудованы объекты полигона: позиции для стрельбы, огневые рубежи, укрытия, окопы, места для размещения личного состава.

Ранее “источник” сообщал, что украинские военные показали на фото пример того, как боевики на оккупированном Донбассе прикрываются женщинами и детьми.