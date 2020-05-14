Коронавирус пожирает легкие: секретарь Путина рассказал о своем состоянии и попытках “спасти” Кремль

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, которого 12 мая госпитализировали с коронавирусом, рассказал, что шансов избежать больницы у него не было, поскольку развилась двухсторонняя пневмония.

Об этом он заявил в интервью “Коммерсанту”.

По словам Пескова, когда тест показал положительный результат, никаких симптомов не было, потом началась температура чуть выше 37 градусов. Компьютерная томография показала воспаление легких.

“И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого “матового стекла”. Это может привести к тромбозу легких. Ну, тут у кого как…” – сказал он.

Песков добавил, что в Кремле сейчас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят.

“Документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями, и так далее… Но вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно”, – подчеркнул он.

Как сообщал “источник”, фигуристка Татьяна Навка вслед за своим мужем Дмитрием Песковым заразилась коронавирусом COVID-19.