Можно голову сломать: сеть взорвали логические задачи для школьников в Украине, фото

В сети опубликовали фото с учебника для школьников, первокласснику задали задачу, которую трудно решить.

Об этом сообщает певица Марина Одольская в Facebook.

“Мои умные друзья! Помогите узнать, какое слово записали ошибочно??? Что-то я торможу… задача для первоклассника”, – написала она.

В комментариях украинцы публикуют школьные задания, которые считают, также тяжелыми.

Комментаторы сообщения пытались помочь автору, и свои варианты ответа, а также слова поддержки писали под фото. Отметим, что единого варианта они так и не нашли.

“Наверное “сыр” – не имеет ни ножек, ни шасси, ни колес”, “Сыр. Потому что это еда, а остальное не еда”, “Корова – женский род. Все другие слова – мужской род”, “Самолет в небе , а все остальное на земле”, – пишут они.

Об изменениях в образовательной системе и когда для учебных учреждений закончится карантин читайте в материале “источника” – Обучение vs коронавирус: как и когда откроются школы и вузы после карантина.