Когда в Украине разрешат ходить на пляжи и в бассейны: Минздрав сделал важное заявление

Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время огласит решение насчет возможности пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина.

Об этом в эфире программы “Здоровая политика” на “UA: Украинское радио” заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас проходят консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины, поскольку все время поступает новая информация по коронавирусу.

“Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей”, – уточнил Ляшко.

Напомним, что с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина, который затронул целый ряд сфер деятельности. В частности, разрешена оптовая торговля непродовольственными товарами, открылись магазины в ТРЦ, салоны красоты, парикмахерские, возобновили работу летние площадки кафе и рестораны под открытым небом.